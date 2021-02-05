В школах Татарстана появится специальное меню для детей с заболеваниями

В Татарстане согласовывают специальное меню для школьников, которые нуждаются в специализированном питании из-за заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Сейчас на согласовании находится двухнедельное меню для учеников, страдающих сахарным диабетом и целиакией (врожденное заболевание, связанное с непереносимостью белка некоторых злаковых культур, — прим. ред.).

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане около 98% учащихся школ обеспечены горячим питанием. На 100% горячим питанием обеспечены 209 650 учеников 1—4-х классов. Среди 5—11-х классов обеды получают 231 226 школьников, или 96,3%.

Вчера сообщалось, что после жалоб на остывшие блюда в школьных столовых там появятся специальные термощупы.

Татьяна Леухина