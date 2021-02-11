Хуснуллин поручил Минтрансу разработать программу цифровизации дорожной отрасли

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу подготовить программу цифровизации дорожной отрасли. Предполагается активно внедрять в регионах информационные системы управления и развивать инфраструктуру «умных» дорог.

«Нужно снижать административные барьеры и развивать рынок цифровых государственных и бизнес-услуг. Я считаю, что положительный опыт регионов необходимо срочно масштабировать. Привлекать на эти цели внебюджетные средства. Минтранс и Росавтодор прошу обобщить лучшие практики, разослать в регионы», — приводит слова чиновника ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер также поручил регионам в ближайшее время доложить о ходе контрактации в дорожном строительстве на 2021 год, а также на 2022—2023 годы. «Мы должны заключать контракты на трехлетку, чтобы иметь горизонт планирования и строить опережающими темпами», — подчеркнул он.

Ранее «Главтатдортранс» объявил тендер на ремонт автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Казани. Начальная цена контракта составила 55,3 млн рублей. В первую очередь речь идет о ремонте и установке 46 светофоров.

