Госсовет Татарстана позовет представителей непарламентских партий
Заседание Госсовета Татарстана назначено на 18 февраля. На него пригласят даже представителей политических партий, не представленных в республиканском парламенте.
Непарламентские партии пригласят для обсуждения законопроекта о развитии производства органической продукции, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
На заседании также планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ. Поправки позволят проводить голосование в течение нескольких дней.
Для рассмотрения в первом чтении подготовлены законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о комитетах Государственного совета, о транспортном налоге, о градостроительной деятельности, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об охране труда, об объектах культурного наследия, а также Земельный и Бюджетный кодексы.
Напомним, накануне депутаты татарстанского рескома КПРФ предложили отказаться от многодневного голосования. Они объяснили свою позицию тем, что введение многодневного голосования усугубит падение доверия избирателей.ОбществоВласть Татарстан
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