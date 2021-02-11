Госсовет Татарстана позовет представителей непарламентских партий

Фото: Илья Репин (архив)

Заседание Госсовета Татарстана назначено на 18 февраля. На него пригласят даже представителей политических партий, не представленных в республиканском парламенте.

Непарламентские партии пригласят для обсуждения законопроекта о развитии производства органической продукции, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На заседании также планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ. Поправки позволят проводить голосование в течение нескольких дней.

Фото: tatarstan.ru

Для рассмотрения в первом чтении подготовлены законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о комитетах Государственного совета, о транспортном налоге, о градостроительной деятельности, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об охране труда, об объектах культурного наследия, а также Земельный и Бюджетный кодексы.

Напомним, накануне депутаты татарстанского рескома КПРФ предложили отказаться от многодневного голосования. Они объяснили свою позицию тем, что введение многодневного голосования усугубит падение доверия избирателей.