Татарстанские депутаты от КПРФ предложили отказаться от многодневного голосования на выборах

В среду на заседании комитета Госсовета Татарстана по госстроительству депутаты от КПРФ предложили отказаться от нормы, позволяющей голосовать на выборах несколько дней. Они внесли самый большой блок поправок к законопроекту о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ.

«Кроме одной «большой» партии, все остальные выступают за однодневное голосование», — приводит слова главы фракции КПРФ в республиканском парламенте Хафиза Миргалимова.

Его заместитель Артем Прокофьев добавил, что введение многодневного голосования усугубит падение доверия избирателей.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель комитета Альберт Хабибуллин отметил, что принятие решения о многодневном голосовании — это право, но не обязанность Избирательной комиссии. Он добавил, что к поправкам татарстанских коммунистов поступили многочисленные замечания юридических служб, поскольку нарушается федеральное законодательство.

Ранее сообщалось, что ЦИК Татарстана внес законопроект об изменениях в Избирательный кодекс республики. После его принятия практика многодневного голосования в РТ будет официально закреплена.

