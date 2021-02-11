В Набережных Челнах рассказали о переводе вывесок киосков на татарский язык

В Набережных Челнах павильоны и киоски должны быть оснащены вывесками с фирменным наименованием организации на двух языках согласно ст. 14 Закона РТ «О государственных языках». Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязова.

При этом иностранные слова и бренды не переводятся на татарский язык в отличие от простых слов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день в городскую схему включены 222 киоска: 74 — в Автозаводском районе, 80 — в Центральном, 68 — в Комсомольском. Больше всего ларьков с продовольственными товарами (54 объекта), киосков общественного питания (38 объектов) и киосков с мороженым (49 объектов), сообщается на сайте мэрии Челнов.



Напомним, в Татарстане с 1 февраля проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках на татарском языке. Он продлится до 1 сентября.

В январе вице-мэр Казани Денис Калинкин поручил проверить вывески в городе на наличие двух языков — татарского и русского.

