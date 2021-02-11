В Тукаевском районе Татарстана полицейские изъяли 50 боевых патронов

В Тукаевском районе Татарстана полицейские изъяли 50 спортивно-охотничьих патронов у 64-летнего жителя села Бетьки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Детали задержания не сообщаются. По данному факту возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В МВД напомнили, что в Татарстане проводится работа по приему от граждан за вознаграждение незаконно хранящихся предметов вооружения. Материальное вознаграждение за сдачу незаконно хранящихся предметов оружия достигает 3000 рублей.

Ранее в Бугульме полицейские обнаружили при обыске в квартире местной женщины мелкокалиберные патроны. Женщина пояснила, что патроны она обнаружила в пакете с игрушками, который ей подарила знакомая в прошлом году. За хранение ей грозит до 4 лет тюрьмы.



Ольга Плешкова