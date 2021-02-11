Исполком Казани потребовал еще 100 миллионов рублей с промпарка дочери депутата Казгордумы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет по земельным и имущественным отношениям исполкома Казани подал в Арбитражный суд Татарстана еще четыре иска к ООО «Промышленный парк «Коламбиа» о взыскании в сумме на 99,2 млн рублей.

Все иски были поданы 9 февраля и пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Промышленный парк «Коламбиа» расположен в промзоне Казани на Южнопромышленной улице. Директором и бенефициаром промпарка является Диана Мифтахова — дочь депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова.

В августе прошлого года Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал сразу три иска Комитета по земельным и имущественным отношениям к ООО «Промышленный парк «Коламбиа». Мифтахова пояснила, что иски связаны с претензиями КЗИО по аренде. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Отметим, что ряд исков были частично удовлетворены. Суд в сумме взыскал около 5 млн рублей долгов и 5,3 млн рублей в качестве пени.