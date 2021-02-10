В Татарстане приставы за месяц взыскали около 30 млн рублей долгов по алиментам

В Татарстане за январь приставы взыскали около 30 млн рублей долгов по алиментам. Более 170 должников были привлечены к административной ответственности.

За январь 87 татарстанцев стали фигурантами уголовных дел о неуплате алиментов, сообщает пресс-служба УФСПП по РТ.

В ведомстве также указывают, что в 2020 году в Татарстане на принудительном исполнении у судебных приставов находилось 1,2 млн исполнительных производств. Порядка 35% из них приходится на неоплаченные штрафы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что жителя Спасского района арестовали из-за накопившегося долга на содержание ребенка в размере около 600 тысяч рублей. Пока суд отправил его под административный арест на 10 суток. Если мужчина в течение двух месяцев после этого не приступит к уплате алиментов, ему грозит уголовная ответственность.

Министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова также рассказала, что по состоянию на 29 января текущего года в Татарстане остаток исполнительных производств по алиментам составил 19 901 на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей.

