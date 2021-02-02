В Татарстане остаток исполнительных производств по алиментам составляет почти 20 тысяч

По состоянию на 29 января текущего года в Татарстане остаток исполнительных производств составил 19 901 на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Глава Минтруда обратила внимание, что в республике судебными приставами-исполнителями удалось взыскать свыше 29 млн рублей долгов по алиментам.

Неработающим должникам предлагается трудоустройство: на учет в службу занятости Татарстана поставили 349 таких лиц, из которых 108 человек устроились на работу. Еще 20 татарстанцев направлены на профессиональное обучение, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

За период нахождения граждан-должников на учете в центрах занятости в Татарстане по исполнительным листам удалось удержать задолженность по алиментам на общую сумму 4,7 млн рублей.

Отметим, в 2020 году в Татарстане разыскали 1 200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1 772 розыскных дела, что на 450 дел больше, чем в 2019 году. В прошлом году в республике с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей.



Татьяна Демина