Казанцы пожаловались на свисающие в подъезде провода — видео

В казанской многоэтажке на улице Фатыха Амирхана завершился капремонт. Однако рабочие забыли должным образом закрепить провода, которые теперь свисают в подъезде, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жильцы таким положением дел недовольны. Они опасаются, что торчащие отовсюду провода угрожают их безопасности. Достать их уже пытались дети, отмечают жители.

Капремонт в доме был сделан впервые за 40 лет. Работы завершились в декабре.

Эксперты отмечают, что устранять нарушения должны провайдеры. Для этого с соответствующим заявлением к ним должна обратиться управляющая компания.