Роспотребнадзор: использованные маски не являются медицинскими отходами

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как утилизировать медицинские маски и перчатки. В ведомстве подчеркнули, что при использовании в быту их нельзя считать медицинскими отходами.

«Опыт других стран в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) показал, что рекомендации о необходимости относить использованные маски в лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам не являются эффективными. В условиях резкого подъема заболеваемости, загруженность медицинских учреждений, а следовательно и образование медицинских отходов, значительно возрастают. Незапланированное увеличение обрабатываемых отходов может парализовать систему обеззараживания, обезличивания и обезвреживания медицинских отходов медицинского учреждения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре уточнили, что для безопасной утилизации масок достаточно герметично упаковать их в отдельный пакет.

Ранее уже сообщалось, что с пандемией коронавируса резко выросли проблемы с экологией. В частности, животные стали запутываться в выброшенных масках.