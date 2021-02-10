В Набережных Челнах экс-директора управляющей компании обвинили в присвоении более 9 млн рублей

В Набережночелнинский суд поступило уголовное дело в отношении экс-директора управляющей компании «Жилкомсервис» и ООО «Гарант-Сервис №1» Ольги Тарнаевой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в период с июля 2016 по декабрь 2017 года, пользуясь своим служебным положением, Тарнаева имела доступ к управлению расчетным счетом ООО «ПКФ «Жилкомсервис» (открытый в ПАО «Ак Барс» Банк) и похитила часть средств. 2,2 млн рублей она перевела на счет контрагента в ПАО «Сбербанк». Сообщается, что Тарнаева рассчиталась с ним по мнимым сделкам.

Кроме того, в период с января 2017 по март 2018 года Тарнаева якобы похитила еще 7,1 млн рублей, перечислив их на счет ООО «Гарант-Сервис №1» в ПАО «Акибанк» за мнимые сделки. Компания принадлежит самой Тарнаевой.

Фото: realnoevremya.ru

В отношении подсудимой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание продолжится в марте 2021 года.

Ранее Следком по РТ обвинил в мошенничестве 45-летнего главу «КФХ Караганов М.В.». По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы он похитил бюджетные средства в размере 5,5 млн рублей, которые ему выделили на развитие животноводческой фермы.



Татьяна Леухина