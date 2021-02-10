Более 26 тысяч татарстанских семей переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк за 2020 год выдало ипотечных кредитов на сумму 56 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. С помощью заемных средств банка свои жилищные условия улучшило более 26 тысяч семей республики. Из них порядка 30% подали заявку на ипотеку через интернет.

На приобретение готового жилья банк выдал 20,7 тысячи кредитов на сумму 42 млрд рублей. На приобретение строящегося — более 5 тысяч кредитов объемом 14 млрд рублей. Более 80% всех ипотечных сделок прошли с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Также более 90% заемщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчеты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

В рамках программы «Господдержка-2020» можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Рынок недвижимости в Татарстане в 2020 году продемонстрировал уверенный рост. Повышенный спрос на ипотеку объясняется действием программы «Господдержка-2020», кредит по которой можно получить под 6,1% при использовании сервиса электронной регистрации. Также свою роль сыграли и специальные программы со сниженными ставками, которые Сбербанк запустил совместно с целым рядом застройщиков республики».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»