В Казани на капремонт улицы Рауиса Гареева потратят 150 млн рублей

В Казани на капитальный ремонт улицы Рауиса Гареева от Оренбургского проезда до д. 90 потратят 150 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен вчера. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Татарстана.

Всего планируется отремонтировать 1,4 км дорожного полотна. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2021 года. Подрядчик должен осуществить следующие виды работ: фрезерование, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из м/зернистого плотного асфальтобетона.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ также вчера объявило тендер на строительство первой очереди Вознесенского тракта в Казани. Участок дороги пройдет от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. На эти цели из бюджета Татарстана выделят почти 1,4 млрд рублей. Старт работ — в апреле 2021 года, завершение — до октября 2023-го.