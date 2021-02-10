Обновлен список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Фото: kzn

Сегодня днем на уборку улиц выйдут 387 дорожных рабочих и 305 единиц специальной техники. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Коммунальные службы будут выводить снег с участков улиц Аграрной, Алмагач, Баумана, Васильченко, Вишневского, Восстания, Тази Гиззата, Ершова, Копылова, Кулахметова, Латыпова, Латышских Стрелков, Минской, Петербургской, Подгорной, Советской, Южно-Промышленной, а также с проспекта Ибрагимова, Мамадышского тракта и других участков улиц.

Фото: kzn

За сутки было вывезено 3,5 тыс. тонн снега, в уборке города было задействовано 573 единицы спецтехники и 460 дорожных рабочих. С начала зимы с улиц города вывезли более 643 тыс. тонн снега.

Ранее сообщалось, что после требования прокуратуры в Казани было принято решение усилить проводимые мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы. Кроме Казани, представление об устранении нарушений за ненадлежащую уборку снега получил директор ООО «Бугульма-Сервис». Компания обязана осуществлять сезонную эксплуатацию, санитарную очистку дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в Бугульме согласно муниципальному контракту.



Ольга Плешкова