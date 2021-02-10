Спасатели пришли на помощь мужчине, замерзавшему на трассе в Татарстане

Фото: realnoevremya

В Мамадышском районе спасатели пришли на помощь замерзавшему на трассе водителю автомобиля Kia Sorento. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В 06.45 спасатели выехали по вызову в Мамадышский район, где на 938 км федеральной трассы М-7 Москва — Уфа у мужчины сломался автомобиль. Температура воздуха на улице составляла -25˚С. 41-летний мужчина сообщил, что замерзает, и попросил о помощи.

Фото: МЧС по РТ (архив)

Спасатели, прибывшие на место, обогрели и напоили мужчину горячим чаем. Его доставили в ближайшее кафе «Рахмат».

Ранее спасатели из Казани прибыли на помощь юным спортсменам хоккейной команды «Мотор» из Нижнего Новгорода. Спортсмены ехали на соревнования в Набережные Челны, но из-за метели и снегопада застряли у Казани. В автобусе находились 18 детей 11 лет, два тренера и три представителя родительского комитета. Всех их разместили в гостинице в поселке Константиновка, накормили и оставили до утра, пока метель не стихнет. Никто не пострадал.

Ольга Плешкова