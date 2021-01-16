Казанские спасатели в метель пришли на помощь детям-хоккеистам из Нижнего Новгорода

Спасатели из Казани прибыли на помощь юным спортсменам хоккейной команды «Мотор» из Нижнего Новгорода. Спортсмены ехали на соревнования в Набережные Челны, но из-за метели и снегопада застряли у Казани.

Автобус застрял на объездной дороге в Пестречинском районе. В автобусе находились 18 детей 11 лет, два тренера и три представителя родительского комитета. Всех их разместили в гостинице в поселке Константиновка, накормили и оставили до утра, пока метель не стихнет. Никто не пострадал, рассказали в исполкоме.

Ранее власти Казани объявили оперативный план «Буран».



Ольга Плешкова