В Заинском районе Татарстана организовали проверку после отравления угарным газом трех человек

Фото: realnoevremya

Прокуратура в Заинском районе Татарстана начала проверку после отравления угарным газом трех человек, в числе которых малолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Надзорное ведомство вместе со специалистами намерено выяснить обстоятельства случившегося и проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Фото: realnoevremya (архив)

Сообщается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Реальное время» сообщало, что двое взрослых и ребенок госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом. По предварительной версии, произошло обледенение отводящей трубы. Из-за этого отсутствовала естественная вытяжка.



Ольга Плешкова