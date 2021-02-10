В Татарстане двое взрослых и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом

Фото: realnoevremya

В Заинском районе Татарстана двое взрослых и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение об отравлении людей угарным газом в частном доме поступило после часа ночи. В состоянии средней степени тяжести в больницу доставлены 27-летняя девушка, 29-летний мужчина и 3-летний мальчик.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

По предварительной версии, произошло обледенение отводящей трубы. Из-за этого отсутствовала естественная вытяжка.

Ранее в МЧС сообщали, что в Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 12 случаев отравления угарным газом. В результате пострадали 24 человека, из них 9 детей.



Ольга Плешкова