В обновленной версии iOS добавили функцию выбора приложения для воспроизведения музыки по умолчанию

В новой версии iOS теперь можно будет выбрать приложение для воспроизведения музыки по умолчанию. Эту опцию заметили пользователи Reddit в бета-версии iOS 14.5.

В обновлении, которое сейчас тестируется, можно установить в качестве стандартного приложения для музыки и подкастов Spotify вместо Apple Music. Выбрать этот параметр получилось через голосовой помощник Siri, а в настройках такой опции пока нет.

Фото: pxhere.com

Ранее, в большом обновлении iOS, у пользователей появилась возможность назначать сторонний клиент электронной почты и браузер по умолчанию.

На прошлой неделе СМИ сообщили о планах Apple вернуть в телефоны датчик отпечатков пальцев. При этом разработчики корпорации оценивают, насколько будут защищены данные пользователей с помощью нового Touch ID.

Ранее компания Apple обнаружила и исправила три уязвимости в iOS и iPadOS. Две ошибки в WebKit (движок, который используется в том числе в браузере Safari) и одна в ядре ОС позволяли получить удаленный доступ к управлению устройством и расширенным пользовательским правам. Ошибки были исправлены в вышедшем 26 января обновлении мобильных операционных систем до iOS 14.4 и iPadOS 14.4.

