Apple обнаружила и исправила три уязвимости в iOS, которым могли воспользоваться хакеры

Компания Apple обнаружила и исправила три уязвимости в iOS и iPadOS. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Две ошибки в WebKit (движок, который используется в том числе в браузере Safari) и одна в ядре ОС позволяли получить удаленный доступ к управлению устройством и расширенным пользовательским правам.

Apple добавила, что уязвимости «могли активно использоваться».

Ошибки были исправлены в вышедшем 26 января обновлением мобильных операционных систем до iOS 14.4 и iPadOS 14.4.

Ранее специалисты компании предупредили об опасности, которую может создавать Iphone 12 для здоровья человека.

Татьяна Леухина