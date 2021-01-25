В Казани пострадали три человека после падения сосулек и схода снега с крыш

В Казани за воскресенье, 24 января, пострадали три человека из-за схода льда и снега с крыш домов. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ.

Так, 61-летний мужчина получил ушибленную ссадину возле носа в результате падения льда с крыши. 53-летняя женщина получила закрытый перелом ключицы — на нее упал снег.

Среди пострадавших также есть 17-летний подросток, на которого упала сосулька. У него сотрясение головного мозга, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее ГУ МЧС по Татарстану выпустило рекомендации главам муниципальных образований РТ в связи с выпадением большого количества снега и вероятностью его схода с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей, крыш зданий и сооружений.