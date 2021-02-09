Ак Барс Банк и OneTwoTrip запустили виртуальную банковскую карту с повышенным кешбэком

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip совместно с Ак Барс Банком запустил новый финансовый продукт ― виртуальную дебетовую банковскую карту. За покупки тревел-продуктов OneTwoTrip по «Карте с большим кешбэком» на счет пользователя вернется до 11% от стоимости.



Всего за несколько кликов в приложении или на сайте OneTwoTrip можно оформить неперсонифицированную виртуальную банковскую карту Visa базового статуса. Пользователь получает полноценную карту с возможностью пополнения счета и совершения покупок в онлайне и офлайне. Если пройти онлайн-идентификацию по паспортным данным, статус карты поменяется на «Продвинутый», и клиент получит ряд дополнительных преимуществ: сможет расплачиваться картой в иностранных онлайн-магазинах и за границей, а лимиты на операции будут увеличены. Обслуживание карты бесплатно.

Максимальный кешбэк за тревел-услуги начисляется, если заказ оформлен в приложении OneTwoTrip. Размер кешбэка зависит от услуги: если оплатить «Картой с большим кешбэком» номер в отеле или аренду авто, клиент получит 11% от суммы заказа в виде трипкоинов (баллы программы лояльности OneTwoTrip, 1 трипкоин равен 1 рублю). 9% трипкоинов будет начислено при покупке билета на поезд, 8% ― билета на самолет или автобус и 6% за оплату экскурсии. За все остальные транзакции по карте, совершенные вне сервиса OneTwoTrip, начисляется 1% кешбэка.

«2020 год был непростым для многих, и особое влияние он оказал на тревел-бизнес. Выпуск виртуальной банковской карты ― значимый этап в реализации стратегии развития сервиса на ближайшие несколько лет. Рынок e-commerce сильно трансформировался за последнее время, все больше людей стали делать покупки онлайн, а крупнейшие компании стремятся создать экосистемы, объединяющие в себе различные сервисы, которые решают многие задачи пользователя. Выход в сегмент FinTech позволит OneTwoTrip закрывать еще больше потребностей наших клиентов. Путешествия возвращаются в нашу жизнь ― многие, скорее всего, будут совершать еще больше поездок, компенсируя период изоляции и закрытых границ. С этой картой у клиентов будет возможность получать начисления за траты на тревел в виде трипкоинов в объеме, превышающем доступные предложения по кешбэку на рынке. Выпустив этот продукт, мы сможем предоставить путешественникам новый удобный и выгодный финансовый инструмент», ― комментирует Дмитрий Паньшин, руководитель проектного офиса OneTwoTrip.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с ведущим туристическим онлайн-сервисом OneTwoTrip. Наша совместная программа лояльности «Универсальные мили» уже не раз была отмечена престижными наградами. К примеру, ее признали лучшей для путешественников растущего среднего класса (Uppermass) и наградили национальной премией в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia. Выпуск виртуальной дебетовой банковской карты с большим кешбэком за покупки тревел-продуктов станет новым шагом на пути сотрудничества Ак Барс Банка и OneTwoTrip и укрепит наше партнерство. Мы надеемся, что и клиенты онлайн-сервиса будут довольны качеством нашего совместного продукта и оценят его по достоинству», ― отметил директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка Денис Лакомов.

Чтобы начать пользоваться «Картой с большим кешбэком», нужно пополнить ее счет через личный кабинет на OneTwoTrip, а для покупок в офлайне ― подключить ее к мобильным сервисам Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Для неперсонифицированной карты допустимый остаток на балансе и лимит суммы по одной операции составляет максимум 15 000 рублей, в месяц может быть совершено платежей на сумму до 40 000 рублей. Карта в статусе «Продвинутый», доступная только для граждан России, имеет больше возможностей: остаток на балансе и лимит по одной операции увеличивается до 60 000 рублей, а сумма ежемесячных платежей ― до 200 000 рублей. Если сумма одной операции превышает установленный лимит, оплатить ее «Картой с большим кешбэком» не получится.

В планах OneTwoTrip расширение функционала сервиса и работа над тем, чтобы его использование становилось еще более удобным для клиентов. В частности, добавление новых способов пополнения виртуальной карты, возможностей оплаты и совершения переводов, расширение списка доступных клиентам услуг, а также более плотная интеграция с другими сервисами OneTwoTrip.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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