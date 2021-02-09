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В России за сутки от коронавируса вылечилось на 6,7 тыс. человек больше, чем заразилось

11:07, 09.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки от коронавируса вылечилось на 6,7 тыс. человек больше, чем заразилось
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки зарегистрировали 15 019 новых случаев COVID-19, это минимум с 17 октября прошлого года, сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели за последние сутки в России 21 795 пациентов, что на 6 700 человек превышает количество новых заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 998 216 россиян. Общее количество вылечившихся пациентов в России достигло 3 493 886 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 530 человек. Всего на сегодняшний день жертвами пандемии в стране стали 77 598 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф
Татьяна Демина
Общество
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