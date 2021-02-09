Команда «Школы 21» выступила партнером премии «Студент года Республики Татарстан»

Команда «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера — приняла участие в XVI Республиканской премии для обучающихся по образовательным программам высшего образования «Студент года Республики Татарстан».

Ежегодная премия «Студент года Республики Татарстан» направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых обучающихся по образовательным программам высшего образования Республики Татарстан, а также проводится с целью развития студенческого самоуправления и повышения творческой, научной, спортивной и социальной активности студентов.

Премия проводится с 2005 года. В ней ежегодно участвуют более 300 студентов вузов Республики Татарстан, свыше 5 000 студентов наблюдают за Премией, являясь болельщиками конкурсантов либо зрителями прямых эфиров очных этапов. За 16-летнюю историю премия «Студент года Республики Татарстан» завоевала статус бренда студенчества Республики Татарстан. Ее почетными гостями в разные годы были все первые лица Республики Татарстан и Российской Федерации.

Команда «Школы 21» была одним из основных партнеров премии и предоставила подарки в номинациях «Интеллект года» и «Гран-при». Уже традиционно номинацию «Гран-при» наградил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Директор филиала «Школы 21» в Казани Айрат Хасьянов принял участие в премии в качестве жюри номинаций «Интеллект года» и «Студенческая научная организация года».

Айрат Хасьянов, директор филиала «Школы 21» в г. Казани:

«Я был приятно удивлен как хорошим уровнем научно-исследовательских работ, профессионализмом самих молодых исследователей, так и активностью научных обществ. Я вижу, что сегодня их основная проблема уже не доступ к оборудованию, а поиск релевантных грантов и — самое главное — единомышленников, таких же энергичных исследователей любых возрастов, которые готовы объединяться с ними в научные коллективы мирового уровня, коллективы, готовые брать любые высоты!

Так, для успеха многих научных проектов сегодня необходимо иметь в команде специалиста, умеющего работать с цифрой, написать код, профессионально обработать огромные массивы данных, применить методы машинного обучения. Эти, а также многие другие цифровые компетенции можно получить в «Школе 21» в Казани. К слову, скоро стартует набор в летние отборочные интенсивы «бассейны», поторопитесь, места быстро заканчиваются».

Премия «Студент года Республики Татарстан» — это отличная площадка для представления возможностей «Школы 21» на аудиторию молодых людей Республики Татарстан. На награждении присутствовали лучшие студенты со всех вузов республики. Гостями премии стали известные политические деятели, предприниматели и представители ИТ-сообщества.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»