Вайсфельд: «Первое звено «Салавата» одно из лучших, разве этого мало?"

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и эксперт по КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал для «Реального времени» основные преимущества уфимской команды в нынешнем сезоне.

По его словам, вратарь и первое звено «Салавата Юлаева» одни из лучших в России.

«Первое звено уфимцев действительно одно из лучших, сравниться с ним может разве что «Динамо». После ухода Умарка Хартикайнен по праву стал одним из лидеров уфимской команды. Есть ли другие козыри? Может быть, Метсола, если покажет свой лучший хоккей. А разве этого мало?

По Юхе могу сказать, что он действительно сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это только регулярка. Однако если в прошлом сезоне у него не было надежного сменщика, то в этом году можно с уверенностью назвать Даниила Тарасова», — считает Вайсфельд.

Фото: vk.com/hcsalavat

Также эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ. Он полагает, что пока рано делать прогнозы, но ничего удивительного в выходе уфимской команды в Кубок Гагарина, по его мнению, быть не может.

«Что касается выхода в плей-офф, то удивительного ничего нет. А вот на кого «Салават» выйдет в первом раунде, трудно сейчас сказать, поскольку идет достаточно серьезная борьба как наверху, так и внизу турнирной таблицы. Пока рано говорить», — сказал Вайсфельд.

Подробнее о проблемах «Салавата Юлаева», козырях тренерского штаба и перспективах команды в плей-офф КХЛ читайте в материале «Реального времени».