Вайсфельд: «Первое звено «Салавата» одно из лучших, разве этого мало?"
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и эксперт по КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал для «Реального времени» основные преимущества уфимской команды в нынешнем сезоне.
По его словам, вратарь и первое звено «Салавата Юлаева» одни из лучших в России.
«Первое звено уфимцев действительно одно из лучших, сравниться с ним может разве что «Динамо». После ухода Умарка Хартикайнен по праву стал одним из лидеров уфимской команды. Есть ли другие козыри? Может быть, Метсола, если покажет свой лучший хоккей. А разве этого мало?
По Юхе могу сказать, что он действительно сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это только регулярка. Однако если в прошлом сезоне у него не было надежного сменщика, то в этом году можно с уверенностью назвать Даниила Тарасова», — считает Вайсфельд.
Также эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ. Он полагает, что пока рано делать прогнозы, но ничего удивительного в выходе уфимской команды в Кубок Гагарина, по его мнению, быть не может.
«Что касается выхода в плей-офф, то удивительного ничего нет. А вот на кого «Салават» выйдет в первом раунде, трудно сейчас сказать, поскольку идет достаточно серьезная борьба как наверху, так и внизу турнирной таблицы. Пока рано говорить», — сказал Вайсфельд.
Подробнее о проблемах «Салавата Юлаева», козырях тренерского штаба и перспективах команды в плей-офф КХЛ читайте в материале «Реального времени».СпортХоккей Башкортостан
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