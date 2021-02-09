Реорганизация спортшкол Казани приведет к сокращению финансирования

Новость о слиянии детских спортивных школ «Грация» с эксплуатантом спорткомплекса «Трудовые резервы» в Казани вызвала широкий общественный резонанс. Чиновники сообщили родителям юных гимнасток, что постановление о реорганизации школы отменено. Как выяснило наше издание, проинформировали об этом и сотрудников школы.

Однако и родителям, и работникам школы сообщили об этом устно, не назвав ни номера, ни даты выхода постановления. Не удалось обнаружить этот документ и на сайте Казгорисполкома, и в опубликованных исполкомом сборниках документов.

«Реальное время» запросило пресс-службу исполкома о подтверждении факта отмены постановления №3976 от 30 декабря 2021 года. Мы также попросили пояснить, приняты ли исполкомом Казани какие-либо решения о пересмотре вопроса об объединении спортшкол, и если да, то какие именно документы в настоящее время изданы на этот счет. На момент публикации ответ не был получен.

Фото: Роман Хасаев

Тем временем родители воспитанников другой школы олимпийского резерва — школы плавания «Дельта», которую исполком решил присоединить к хоккейной спортшколе «Волна» (вместе с баскетбольной школой «Уникс-Юниор») рассказали «Реальному времени», что их продолжали уговаривать согласиться с объединением. Родители же уверены, что реорганизация приведет к сокращению финансирования учреждений, и финансовая нагрузка на родителей возрастет.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова