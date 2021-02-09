Половина россиян низко оценивают свои знания в сфере информационных технологий

Больше половины работающих россиян (51%) считают, что имеют низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий. Такие данные привел аналитический центр НАФИ.

Согласно исследованию, лишь 13% участников опроса оценили свои навыки как высокие. 33% респондентов считают свой уровень знаний как средний.

Фото: kzn.ru

Сообщается, что самооценка уровня компетенций коррелирует с возрастом, уровнем образования и полом. Свои информационные навыки выше оценивают люди до 35 лет, с высшим образованием, а также мужчины.

Половина респондентов (51%) считают, что знание информационных технологий помогло бы им перейти на более высоко оплачиваемую позицию или найти более привлекательную работу, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Казани 6% работодателей приходилось увольнять сотрудников из-за их увлечения азартными компьютерными играми или тотализаторами.



Ольга Плешкова