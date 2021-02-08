Глава Счетной палаты РТ увидел коррупционные риски в Кукморском районе

Фото: Илья Репин (архив)

Счетная палата РТ обнаружила в Кукморском районе нарушения, связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью на 97,5 млн рублей. Как выяснили аудиторы, муниципальное имущество использовалось сторонними организациями без оформления правоустанавливающих документов и согласования с собственником. Так, объекты коммунальной инфраструктуры Кукморского горисполкома (котельные, насосные станции, газопроводы, сети водопроводов, канализации, теплоснабжения, сети уличного освещения) общей стоимостью более 93 млн рублей эксплуатировались коммерческими предприятиями «СПК-Энергия», «ВодоТехноСервис», «Сток», «Газпром трансгаз Казань».

Также в документации горисполкома не отражена стоимость двух земельных участков (площадью 4 гектара) на общую сумму 44,5 млн рублей, фактически сданных в аренду ООО «Управляющая компания «Прогресс» и частному лицу, а также сданного в аренду здания бани балансовой стоимостью 3 млн рублей. По этим нарушениям составлен административный протокол в отношении должностного лица Кукморского горисполкома.

Как отметил глава Счетной палаты РТ Алексей Демидов, речь идет о давней проблеме оформления собственности.

— К сожалению, главы районов оказались в ситуации, что для оформления документации нужны дополнительные средства, а их у муниципалитетов нет. В свое время мы доложили об этой проблеме президенту республики, им было принято соответствующее решение. Видимо, Счетной палате, обобщив все данные, надо вновь сигнализировать правительству по этому вопросу. Ведь так и до уголовных дел недалеко!.. Коррупционные риски явно просматриваются, — отметил Демидов на заседании коллегии Счетной палаты.

Недавно Счетная палата РТ обнаружила у племенного предприятия «Элита» безнадежных долгов на 5,6 млн рублей.