Счетная палата РТ обнаружила у племенного предприятия «Элита» безнадежных долгов на 5,6 млн рублей

Счетная палата РТ в ходе проверки АО «Головное племенное предприятие «Элита» обнаружила сомнительные долги (нереальные к взысканию) на сумму 5,6 млн рублей и списанную задолженность на 1,3 млн рублей.



Кроме того, выяснилось, что АО «Элита» продает автомобили и — порой — по ценам ниже рыночных. Например, в 2018 году автомобиль Hyundai Elantra балансовой стоимостью 420 тыс. рублей был продан за 50 тыс. рублей частному лицу, которое не упустило затем возможности перепродать авто за 338 тыс. рублей. Всего с 2018 года было продано 12 автомашин.

Генеральный директор АО «Элита» Фаннур Зарипов заявил, что теперь техника реализуется через электронную торговую площадку.

Напомним, Республика Татарстан владеет 100%-ным пакетом акций общества стоимостью 69,5 млн рублей. Основной вид деятельности предприятия — это производство и реализация семени племенных быков.