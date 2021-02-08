Сиквел «Последнего богатыря» собрал в российском прокате 2 млрд рублей

Фильм «Последний богатырь. Корень зла» собрал в прокате больше 2 млрд рублей. Он стал четвертой российской кинокартиной, достигшей таких показателей.

Российско-американский сиквел киносказки собрал в залах 6,8 млн зрителей.

Источник: скриншот/youtube.com

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», всего 15 фильмов собрали в российском прокате больше 2 млрд рублей. И в этом списке только четыре российских ленты. «Богатыря» опережают «Холоп» (3,2 млрд рублей), «Движение вверх» (3 млрд) и «Т-34» (2,3 млрд).

Напомним, в прошлом году «Холоп» вырвался вперед и стал самым кассовым российским фильмом.