Бывший госсекретарь США умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет. Он считается одним из американских чиновников, положивших конец холодной войне с СССР.

Шульц умер в Калифорнии, он являлся заслуженным сотрудником Института Гувера при Стэнфордском университете, который и сообщил о смерти политика.

Кондолиза Райс, бывший госсекретарь и нынешний директор Института Гувера, сказала: «Наш коллега был великим американским государственным деятелем и настоящим патриотом во всех смыслах этого слова. Он останется в истории как человек, который сделал мир лучше».

Во времена Ричарда Никсона и Рональда Рейгана чиновник занимал должности министра труда и министра финансов, а с 1982 по 1989 год Шульц являлся госсекретарем США.