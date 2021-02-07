В воскресенье в Татарстане ожидается снег, слабая метель и до -27 градусов
В воскресенье, 7 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами слабая метель.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, в отдельных районах — туман, западный и северо-западный умеренный ветер порывами до 15—17 м/с.
Минимальная температура ночью: -18... -23˚С, при прояснениях температура может опуститься до -27˚С. Максимальная температура днем: -16... -21˚С. На дорогах гололедица.
Напомним, на 6 февраля в Татарстане прогнозировалась метель и до -13 градусов.Общество Татарстан
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