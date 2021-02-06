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В Челнах более 3 тысяч многодетных семей получили земельные участки для строительства жилья

03:28, 06.02.2021
В Челнах более 3 тысяч многодетных семей получили земельные участки для строительства жилья
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах в список очередности на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства включены 7 753 многодетных семей, 3 060 из которых на сегодняшний день участки предоставлены.

В прошлом году челнинским семьям с тремя и более детьми предоставили 784 земельных участка, расположенных в селах Ильбухтино и Калмаш Тукаевского района Татарстана, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Для обеспечения всех многодетных семей земельными участками необходимо дополнительно выделить более 700 га земель, заявил начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин.

Фото: nabchelny.ru


По данным Минземимущества РТ, в Татарстане на сегодняшний день семьям с тремя и более детьми в общую долевую собственность предоставлено 38 785 земельных участков. По состоянию на 27 января текущего года в списки на получение земельных участков включено 60 822 заявителя. Из них 14 988 заявлений принадлежит казанским многодетных семьям.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
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