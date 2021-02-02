Новости технологий

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота»

10:58, 02.02.2021
В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота»
Фото: zabota.tatar.ru

В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Платформа создана для оказания мер поддержки населению. При помощи сервиса можно оформить восемь мер поддержки:

  • получение субсидии на оплату ЖКУ инвалидам;
  • ежемесячное пособие на ребенка;
  • основная компенсация части родительской платы за детский садик;
  • дополнительная компенсация части родительской платы за детский садик;
  • субсидия на оплату ЖКУ многодетным семьям;
  • субсидия на проезд многодетным семьям;
  • субсидия на лекарства многодетным семьям;
  • ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам.
Фото: zabota.tatar.ru

Преимущества платформы состоит в том, что экономится 20% времени при подаче заявления на получение выплат. Все данные заполняются и проверяются автоматически. Кроме того, там можно узнать о доступных мерах поддержки, исходя из той информации, которая хранится в цифровом профиле. Разработчики уверяют, что пользователи совершают в три раза меньше шагов для получения субсидий и до 12 раз быстрее находят подходящую меру поддержки.

К сервису можно привязать свою банковскую карту для получения начислений. До конца года платформу планируют пополнить еще семью субсидиями .

Скачать приложение можно в AppStore и Google Play, а также на сайте Zabota.Tatar.ru

Ольга Плешкова
ТехнологииITОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем