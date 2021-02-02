В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота»

В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Платформа создана для оказания мер поддержки населению. При помощи сервиса можно оформить восемь мер поддержки:



получение субсидии на оплату ЖКУ инвалидам;

ежемесячное пособие на ребенка;

основная компенсация части родительской платы за детский садик;

дополнительная компенсация части родительской платы за детский садик;

субсидия на оплату ЖКУ многодетным семьям;

субсидия на проезд многодетным семьям;

субсидия на лекарства многодетным семьям;

ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам.

Фото: zabota.tatar.ru

Преимущества платформы состоит в том, что экономится 20% времени при подаче заявления на получение выплат. Все данные заполняются и проверяются автоматически. Кроме того, там можно узнать о доступных мерах поддержки, исходя из той информации, которая хранится в цифровом профиле. Разработчики уверяют, что пользователи совершают в три раза меньше шагов для получения субсидий и до 12 раз быстрее находят подходящую меру поддержки.

К сервису можно привязать свою банковскую карту для получения начислений. До конца года платформу планируют пополнить еще семью субсидиями .

Скачать приложение можно в AppStore и Google Play, а также на сайте Zabota.Tatar.ru



Ольга Плешкова