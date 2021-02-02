В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота»
В Татарстане запустили платформу для жителей «Забота». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.
Платформа создана для оказания мер поддержки населению. При помощи сервиса можно оформить восемь мер поддержки:
- получение субсидии на оплату ЖКУ инвалидам;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- основная компенсация части родительской платы за детский садик;
- дополнительная компенсация части родительской платы за детский садик;
- субсидия на оплату ЖКУ многодетным семьям;
- субсидия на проезд многодетным семьям;
- субсидия на лекарства многодетным семьям;
- ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам.
Преимущества платформы состоит в том, что экономится 20% времени при подаче заявления на получение выплат. Все данные заполняются и проверяются автоматически. Кроме того, там можно узнать о доступных мерах поддержки, исходя из той информации, которая хранится в цифровом профиле. Разработчики уверяют, что пользователи совершают в три раза меньше шагов для получения субсидий и до 12 раз быстрее находят подходящую меру поддержки.
К сервису можно привязать свою банковскую карту для получения начислений. До конца года платформу планируют пополнить еще семью субсидиями .
Скачать приложение можно в AppStore и Google Play, а также на сайте Zabota.Tatar.ru
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