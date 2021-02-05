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Лидер «Урала» Мачей Музай покинул уфимский клуб

13:10, 05.02.2021
Лидер «Урала» Мачей Музай покинул уфимский клуб
Фото: vk.com/volleyufa

Волейболист «Урала» Мачей Музай покинул команду, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

26-летний польский диагональный расторг контракт с уфимцами по обоюдному согласию сторон. О причинах ухода волейболиста не уточняется.

Фото: vk.com/volleyufa

Мачей Музай стал игроком «Урала» перед началом текущего сезона и был главным лидером команды. В прошлом розыгрыша чемпионата России поляк стал лучшим бомбардиром Суперлиги в составе «Газпром-Югры».

Напомним, накануне диагональный «Зенит-Казань» Максим Михайлов провел 500-й матч за клуб.

СпортВолейбол Башкортостан
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