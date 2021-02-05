В Татарстане мать получила исправительные работы за ненадлежащий уход за ребенком

Фото: realnoevremya

В Нижнекамске осудили мать, которая не ухаживала за своим ребенком. Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, женщина с мая 2018 года по январь 2020 года жестоко обращалась со своим ребенком. Женщина не являлась на прием к врачу-педиатру, не приобретала лекарств и не обеспечивала ими малолетнего, детским питанием и одеждой, ребенок проживал в антисанитарных условиях, что привело к ухудшению состояния его здоровья.

Фото: realnoevremya

Также женщина во время беременности, а затем и в присутствии малолетнего, употребляла алкогольные напитки и курила.

Ребенка изъяли из семьи 16 января 2020 года. Его направили в детскую поликлинику.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Свою вину она не признала. Ей назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело против матери, которая избивала дочку за немытую посуду.

Ольга Плешкова