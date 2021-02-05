Парковкам и автомойкам запретили располагаться на перекрестках Казани из соображений эстетики

Фото: Максим Платонов

В Казани расширили перечень объектов, на которые установлен запрет на размещение на пересечении улиц общегородского и районного значения. Об этом сегодня на заседании Казгордумы заявила главный архитектор города Казани Ильсияр Тухватуллина.

«В целях улучшения эстетики города расширен перечень объектов, на которые установлен запрет на размещение на пересечении улиц общегородского и районного значения. В список, помимо АЗС, вошли автомойки, паркинги, открытые парковки», — сказала она.

Фото: kzn.ru

Согласно заявлению Тухватуллиной, исключение составят объекты, размещение которых предусмотрено ранее утвержденными проектами планировок территории.



Ранее главный архитектор города выступила за комплексную застройку неосвоенных территорий. Строительство жилья теперь должно будет проводиться одновременно с развитием улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры. При этом действующее законодательство не предусматривает решений по строительству и обеспеченности инфраструктуры.



Елена Симакова