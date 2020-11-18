Жители Татарстана смогут обратиться к судебным приставам через портал госуслуг
В Татарстане тестируют пилотный проект нового сервиса «Цифровое исполнительное производство» на портале госуслуг. Теперь жители смогут получить услуги федеральной службы судебных приставов, не посещая ведомство.
Граждане и организации смогут дистанционно подавать различные обращения. На сервисе, помимо этого, доступна информация о ходе исполнительного производства и о наложенных ограничениях.
Для получения услуги судебных приставов необходимо зайти на портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) и выполнить одно из следующих действий:
- найти предоставляемую ФССП РФ госуслугу через раздел «Популярные услуги» и выбрать необходимую из перечня;
- зайти в раздел «Органы власти» и выбрать ФССП.
Найти необходимую госуслугу возможно через систему поиска, введя в соответствующем поле «ФССП».
Напомним, что в 2020 году жители Татарстана оформили 187 млн электронных услуг, что на 6 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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