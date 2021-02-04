В Казани образовались 8-балльные пробки
В Казани образовались 8-балльные пробки (по состоянию на 17.32). Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Заторы образовались на ул. Николая Ершова, ул. Лево-Булачной, ул. Родины, ул. Ломжинской, ул. Аделя Кутуя. Пробка из-за ДТП образовалась на ул. Большая Крыловка.
Также движение затруднено на ул. Академика Арбузова, ул. Петра Витера, ул. Максимова, ул. Ленинградской, ул. Тэцевской, ул. Короленко.
Ранее синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики о тумане с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Водителям и пешеходам из-за этого рекомендуется быть более внимательными на дорогах. Автомобилистам стоит увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. В связи с гололедом МЧС также советует отказаться от долгих поездок.
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