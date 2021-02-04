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Ак Барс Банк обновил личный кабинет программы лояльности «Сливки»

15:26, 04.02.2021

В личном кабинете появилась возможность управлять бонусными программами и получать максимальный кешбэк у более 500 партнеров.

Среди них маркетплейсы, магазины одежды и бытовой техники, сервисы бронирования билетов, операторы связи, спортивные магазины и многие другие. Для удобства все акции партнеров представлены в отдельном разделе.

По картам доступна статистика начисленных бонусов за месяц и детализация по начислению бонусов по каждой операции.

В личном кабинете создан функционал переключения между различными программами лояльности: клиент выбирает наиболее выгодный для себя вариант начисления бонусов, исходя из специфики ежемесячных трат.

ПАО «АК БАРС» БАНК, 18+

Партнерский материал
ЭкономикаБанки Татарстан
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