Ак Барс Банк обновил личный кабинет программы лояльности «Сливки»
В личном кабинете появилась возможность управлять бонусными программами и получать максимальный кешбэк у более 500 партнеров.
Среди них маркетплейсы, магазины одежды и бытовой техники, сервисы бронирования билетов, операторы связи, спортивные магазины и многие другие. Для удобства все акции партнеров представлены в отдельном разделе.
По картам доступна статистика начисленных бонусов за месяц и детализация по начислению бонусов по каждой операции.
В личном кабинете создан функционал переключения между различными программами лояльности: клиент выбирает наиболее выгодный для себя вариант начисления бонусов, исходя из специфики ежемесячных трат.
ПАО «АК БАРС» БАНК, 18+
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