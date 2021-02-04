В Татарстане поймали двух браконьеров на реке Меша

В Лаишевском районе Татарстана на реке Меша сотрудники Госкомитета по биоресурсам поймали двух браконьеров, которые ловили рыбу с применением сетей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В этот период рыба готовится к нересту. Специалисты отмечают, что запрет на рыбалку на этой территории будет действовать до 15 апреля. Ведомство ежедневно проводит рейды. Браконьерам грозит уголовное наказание. За ловлю стерляди, занесенной в Красную книгу, им грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Напомним, с 1 февраля ловля рыбы на территории Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши» строго запрещена. Это связано с тем, что в конце зимы уровень воды в водохранилище понижают, чтобы не было половодья, а рыба в это время готовится к нересту и становится легкой добычей.



Инспекторы отмечают, что в последнее время количество браконьеров на Меше снизилось. В случае выявления фактов незаконной ловли рыбы граждане могут сообщить о нарушении в «Народный контроль».

Ольга Плешкова