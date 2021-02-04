Альметьевский трубный завод прекратит свою деятельность в качестве юрлица

Объединенная металлургическая компания сообщила о реорганизации АО «Альметьевский трубный завод» в форме присоединения к АО «Выксунский металлургический завод» в Нижегородской области.

«В связи с этим во 2-м квартале 2021 года АО «АТЗ» прекратит свою деятельность в качестве юридического лица, его производственные мощности, права и обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками перейдут в полном объеме к АО «ВМЗ», а в Альметьевске будет создан филиал АО «ВМЗ», — сообщили в ОМК.

Процедуру реорганизации хотят завершить в июне 2021 года.

Альметьевский трубный завод был основан в 1966 году, специализируется на выпуске стальных электросварных труб малого и среднего диаметра. Входит в состав ОМК с 2002 года. На заводе работает около одной тысячи сотрудников. Председателем правления является Наталья Еремина.

