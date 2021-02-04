В «Татэнергосбыте» рассказали о росте квартплаты за январь на 8%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается увеличение квартплаты. Об этом сообщил заместитель директора по биллингу и реализации электрической энергии физически лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин:

— Мы провели небольшой анализ — сделали срез по 40 домам разных управляющих компаний. Анализ показал: по декабрю увеличение по сравнению с ноябрем — 31% (в гигакалориях, но, соответственно, и начислениям). В сравнении с декабрем 2019 года — это 13%. В январе также были холода, которые длились неделю, так что в январских квитанциях ожидается рост порядка 8% по отношению к прошлому месяцу.

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Недавно исполком Челнов спрогнозировал повышение платы за отопление в январе на 6,5%.

Напомним, 2021 год начался с резкого повышения коммунальных платежей, что вызвало недовольство многих татарстанцев своими управляющими компаниями. «Реальное время» уже писало о казанце, проведшем собственное расследование и утверждающем, что его УК перекладывает плату за отопление коммерческих площадей на жильцов дома.