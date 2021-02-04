В Челнах «Пассажирские перевозки» будут обслуживать маршруты обанкротившегося «Электротранспорта»

Электронный аукцион на обслуживание маршрутов автобусов №22 и №26 в Челнах выиграла компания «Пассажирские перевозки». Ранее маршруты обслуживало МУП «Электротранспорт», сообщают chelny-biz.



Компания должна вывести на маршруты по 23 автобуса средней и большой вместимости. Транспорт должен быть не старше 15 лет, оборудован двигателем класса Евро-4 и выше. В салоне должно быть минимум 60 мест (в том числе сидячих). На линии автобусы должны находиться с 5 до 23 часов.

В марте прошлого года «Реальное время» публиковало материал о несостоятельности МУП «Электротранспорт» — компания направила в Арбитражный суд РТ иск о собственном банкротстве. Сумма долга, указанная в иске, составляет 1,14 млрд рублей.