Банк «Зенит» прокомментировал привлечение его главы к административной ответственности

Фото: пресс-служба банка «Зенит»

Привлечение главы банка «Зенит» Александра Тищенко к административной ответственности Центробанком связано с приостановлением выплаты двум миноритарным акционерам выкупной стоимости акций кредитной организации до разрешения судебных споров, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Зенита».

Правление банка приняло указанное решение 15 мая 2020 года в связи с наличием встречных материальных претензий к бенефициару этих компаний, в отношении которого ведутся судебные споры. Миноритарные акционеры обратились в суд с исками о взыскании выкупной стоимости акций в принудительном порядке. Решения по этим спорам на сегодняшний день не вынесено.

В пресс-службе «Зенита» обратили внимание, что на данный момент постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу. Судебный спор по иску банка к бенефициару указанных миноритарных акционеров продолжается.



В кредитной организации отметили, что по иску компании «РНГО», которая входит в группу «Татнефть» и выкупила права требования у «Зенита», 28 января 2021 года вынесено решение о взыскании с бенефициара этих миноритарных акционеров 324 млн рублей убытков в рамках дела о банкротстве ООО «ТАТ иммобилен» — компании, также связанной с данным лицом.

Напомним, Банк России 1 февраля вынес постановление о привлечении к административной ответственности по статье 15.20 КоАП РФ («Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами») главы банка «Зенит» Александра Тищенко.

Татьяна Демина