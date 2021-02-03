«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающей в игре стала шайба, заброшенная нападающим казанцев Да Костой. В составе казанской команды также голами отметились Хенкель и Глухов. У хозяев шайбы на счету Мэйсека и Обидина.

В конце третьего периода форвард «Ак Барса» Фисенко подрался с защитником «Автомобилиста» Трямкиным.

Фисенко на рост не смотрит pic.twitter.com/nmhgBvWwpr — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 3, 2021

Это четвертая победа «Ак Барса» над «Автомобилистом» в текущем сезоне. Екатеринбургская команда еще ни разу не брала очки в матче с казанцами под руководством Билла Питерса.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 Хенкель (Педан, Да Коста, 07:39);

1:1 Мэйсек (Хольцер, Холланд, 09:03);

1:2 Глухов (Лукоянов, 40:41);

1:3 Да Коста (Песонен, 51:25);

2:3 Обидин (Арзамасцев, Мэйсек, 55:19).