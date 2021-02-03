В МЧС предупредили татарстанцев о гололедице и тумане

Фото: Максим Платонов (архив)

В татарстанском главке МЧС предупредили жителей республики о непогоде, которую синоптики прогнозируют на четверг, 4 февраля. На завтра метеорологи обещают туман, гололед и гололедицу на дорогах.

Водителям и пешеходам из-за тумана рекомендуется быть более внимательными на дорогах. Автомобилистам стоит увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. В связи с гололедом в МЧС также советуют отказаться от долгих поездок.

Кроме того, в связи с потеплением спасатели обратили внимание на возможный сход снега с крыши.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что Гидрометцентр Татарстана обещает снег и теплую погоду днем в четверг (от +1°С до -4°С). Однако в выходные ожидается резкое похолодание.

Ранее в Гидрометцентре РФ объясняли разницу между такими явлениями, как гололед и гололедица: при гололедице осадки замерзают только на горизонтальных поверхностях. «Гололед — это очень скользкий и ровный лед. Он может образовываться везде: на корпусах машин, на деревьях, проводах», — сказала главный специалист ведомства Марина Макарова.

