На КАМАЗе рассказали, когда начнется коммерческое производство электромобиля «Кама-1»

КАМАЗ планирует разработать легкий коммерческий электромобиль на базе электрического смарт-кроссовера «Кама-1», созданного автопроизводителем вместе с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Коммерческое производство начнется не раньше 2023—2024 года, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

По его словам, в следующем году автомобиль ждет доводка и сертификация, пишет ТАСС.

«Проект абсолютно живой. Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить. Я считаю, что будет развиваться каршеринг — электрические автомобили внутри городов. Это самая оптимальная вещь. И машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга», — отметил Когогин.

Ранее «Реальное время» писало материал об электромобиле «Кама-1» от КАМАЗа, который презентовали 10 декабря.