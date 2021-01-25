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Промышленность

Седаны и грузовики на базе «Кама-1» представят уже в этом году

08:14, 25.01.2021
Седаны и грузовики на базе «Кама-1» представят уже в этом году
Фото: kamaz.ru

Седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1» представят в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ).

Как рассказали в пресс-службе НТИ, «Кама-1» является проект-платформой, на базе которой будут показаны несколько типов автомобилей, в том числе грузовики и седаны, которые будут реализовываться совместно с производителями как из России, так и из-за рубежа.

Ранее на КАМАЗе рассказывали, когда начнется коммерческое производство электромобиля «Кама-1».

ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт Татарстан
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