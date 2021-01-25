Седаны и грузовики на базе «Кама-1» представят уже в этом году

Седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1» представят в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ).



Как рассказали в пресс-службе НТИ, «Кама-1» является проект-платформой, на базе которой будут показаны несколько типов автомобилей, в том числе грузовики и седаны, которые будут реализовываться совместно с производителями как из России, так и из-за рубежа.

Ранее на КАМАЗе рассказывали, когда начнется коммерческое производство электромобиля «Кама-1».